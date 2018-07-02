В ЯНАО задержали подозреваемого в убийстве 12-летней давности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ямало-Ненецком автономном округе уроженца Алтайского края, признавшегося в убийстве 12-летней давности, из-за которого он был вынужден скрываться на полигонах твердых бытовых отходов, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

Убийство женщины произошло в одной из квартир в городе Тарко-Сале в конце 2006 года. Следователи установили, кто может быть причастен к преступлению, но расследование уголовного дела было приостановлено в связи с продолжительным розыском подозреваемого.

"Поиски были затруднены тем, что мужчина сразу же после совершения преступления уничтожил все свои документы и прервал связь с родственниками и знакомыми, длительное время скрывался на полигонах твердых бытовых отходов в различных городах. Совместными усилиями следователи и сотрудники уголовного розыска УМВД России по ЯНАО установили его местонахождение и 29 июня 2018 года задержали мужчину", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он сотрудничает со следствием и уже признался в совершении убийства.

"Из его признательных показаний следует, что 2 декабря 2006 года у него произошел конфликт с потерпевшей, в ходе которого он, вооружившись утюгом, нанес женщине множественные удары в область головы", — добавили в следственном управлении, уточнив, что в настоящее время 46-летний мужчина находится под стражей.