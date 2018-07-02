В Петербурге осудили напавшего на полицейского на несогласованной акции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник приговорил к двум годам условно выбившего зуб полицейскому участника несанкционированной акции 12 июня 2017 года на Марсовом поле, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга (ОПС) Дарья Лебедева.

Ранее пресс-служба управления СК по Петербургу сообщала о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным ведомства, днем 12 июня 2017 года на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга мужчина ударил кулаком по лицу полицейского.

"Подсудимый Дмитрий Мякшин признал, что выбил зуб полицейскому в ходе акции 12 июня 2017 года. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года", — сказала Лебедева.

В августе прошлого года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей Владимира Абросимова, ударившего в спину сотрудника ОМОН Росгвардии на той же несогласованной акции.