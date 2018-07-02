С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник приговорил к двум годам условно выбившего зуб полицейскому участника несанкционированной акции 12 июня 2017 года на Марсовом поле, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга (ОПС) Дарья Лебедева.
"Подсудимый Дмитрий Мякшин признал, что выбил зуб полицейскому в ходе акции 12 июня 2017 года. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года", — сказала Лебедева.
В августе прошлого года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей Владимира Абросимова, ударившего в спину сотрудника ОМОН Росгвардии на той же несогласованной акции.