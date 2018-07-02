МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Обвиняемые в убийстве 20-летнего российского борца в июле 2017 года на побережье Байкала предстанут перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в конце июля на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По данным Федерации спортивной борьбы России, погиб двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Юрий Власко. Борец погиб в ходе массовой драки после ссоры с отдыхающими.

Согласно данным СК РФ, ранее были задержаны двое обвиняемых 29 и 33 лет, им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, позже был задержан еще один участник конфликта — 32-летний приятель злоумышленников, который стрелял из травматического пистолета по людям, находившимся на побережье Байкала, а затем угрожал оружием полицейским. Мужчине предъявлено обвинение в пособничестве, а также в применении насилия к представителю власти.

"В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении СК РФ.