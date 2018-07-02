В Мурманской области руководителя лесничества подозревают во взятке

МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя государственного областного учреждения "Кольское лесничество", которая подозревается в том, что получила взятку за выделение лесных участков на территории Кольского района Мурманской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Отмечается, что дело возбуждено в отношении руководителя лесничества 1974 года рождения по статье "получение взятки должностным лицом лично в крупном размере".

"По версии следствия, в июне 2018 года руководитель регионального лесничества, являясь должностным лицом государственного учреждения и обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, получила от лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии "Оперативный эксперимент", часть взятки в сумме 180 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что переданные деньги составляли половину общей суммы в 360 тысяч рублей за выделение лесных участков на территории Кольского района Мурманской области для покупки лесных насаждений в количестве 600 кубов.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, женщина не задержана, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении ей обвинения. Преступление было выявлено при взаимодействии с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Мурманску.

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье — от 7 до 12 лет лишения свободы.