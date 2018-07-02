Число осужденных за наркопреступления возросло более чем вдвое с 2006 года

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Число осужденных за преступления, связанные с наркотиками, выросло с 2006 года более чем в два раза, сообщили РИА Новости в понедельник в Федеральной службе исполнения наказаний.

Согласно статистике ведомства, в 2006 году за преступления, связанные с незаконными производством, хранением и распространением наркотиков, к лишению свободы были осуждены 65 тысяч 429 человек, а в 2017 году уже 136 тысяч 29 человек. Из них чуть больше десятой части (15 тысяч 268 человек) — женщины.

Общее число людей в местах лишения свободы за эти годы снизилось. В 2006 году оно составило 686 тысяч 862 человек, а в 2017 году – на 200 тысяч меньше – 495 тысяч 139 человек.

В то же время в службе отметили, что число осужденных за такие преступления, как кража, разбой, грабеж и вымогательство значительно упало за последние 12 лет.

Так, за кражу в 2006 году были приговорены 168 тысяч 397 человек против 73 тысяч 896 в 2017-м. Похожая ситуация с грабежом (68 тысяч 433 против 27 тысяч 382 осужденных), вымогательством (6 тысяч 282 против 2 тысяч 571 осужденных в прошлом году). За разбой в прошедшем году были осуждены 34 тысячи 346 человек, а в 2006 году – 82 тысячи 343 преступника.

Также позитивную динамику демонстрирует статистика по осужденным за преступления против половой свободы, в частности за изнасилования или насильственные действия сексуального характера. С 2006 года их число снизилось более чем в два раза. Тогда были осуждены 22 тысячи 857 насильников, в прошлом году это значение сократилось до 9 тысяч 414 человек.

Кроме того, во ФСИН рассказали, что растет число попадающих за решетку пенсионеров. Если в 2006 году в уголовно исправительных учреждениях содержалось всего 5 тысяч 377 человек старше 60 лет, то в минувшем году их стало 8 тысяч 814.