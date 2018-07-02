На Кубани мужчину насмерть придавило снесенной ветром крышей

КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Житель станицы Батуринской Краснодарского края погиб в результате падения крыши собственного дома, снесенной порывом шквалистого ветра, его жена находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

В субботу в нескольких районах Краснодарского края прошел сильный град и поднялся ветер, который в отдельных местах повалил деревья и нанёс ущерб личным хозяйствам, был обесточен ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали север и центр региона.

Как сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкого района, в станице Батуринской семья находилась в своём доме под навесом, когда ветром снесло конек крыши. "В результате крыша слетела, проломив навес, и придавила людей. Мужчина погиб, жена находится в больнице. После сообщения о смерти супруга она пребывает в состоянии стресса", — сказали в райадминистрации.

"С 20.00 мск субботы до сих пор в районе действует режим ЧС. Помощь семье будет оказана за счёт краевых и муниципальных средств", — отметили в брюховецкой администрации.

Как сообщается на сайте СУСК по Краснодарскому краю, Тимашевский межрайонный следственный отдел СКР проводит доследственную проверку. С целью установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В субботу и воскресенье в ликвидации последствий стихии участвовали оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, местные власти организовали подворовые обходы с целью установления ущерба. Краевой штаб под руководством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко с субботы проводил предварительную оценку нанесенного непогодой ущерба и занимался организацией восстановительных работ.