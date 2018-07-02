В Якутии осудили женщину, выкинувшую пятилетнего мальчика в окно

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Суд приговорил жительницу Якутии, выкинувшую из окна пятилетнего мальчика в 2017 году, к семи годам условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет с ограничением свободы на один год шесть месяцев, сообщается на сайте СК РФ.
"Женщина признана виновной в совершении преступления… "Покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений"… Приговором суда подсудимая признана виновной и приговорена к наказанию в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет с ограничением свободы на один год шесть месяцев", — говорится в сообщении.
В СК добавили, что женщина свою вину не признала и придерживалась версии о "неудачной игре с мальчиком". Кроме того, мать мальчика получила административное наказание.