В Брянске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

ВОРОНЕЖ, 2 июл — РИА Новости. Четыре человека, в том числе шестилетний ребенок, пострадали в результате столкновения иномарки с маршруткой в Брянске, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от ЧС Брянска.

Авария произошла в 8.40 мск понедельника у пересечения улиц Крахмалева и Фокина.

"Столкнулись автомобиль Volkswagen и маршрутка №28. Четыре пострадавших, один из них — ребенок шести лет, все они доставлены в областную больницу №1 на обследование", — сказал собеседник агентства.

По его словам, предположительно, все пострадавшие — из маршрутки.

"Мальчик ударился о поручень маршрутки", — добавил представитель управления.

Представитель управления также пояснил, что пострадавших не стали госпитализировать, и после осмотра в медучреждении всех отпустили домой.