В Новосибирске директора спортшколы осудили за взятку

НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в понедельник приговорил за взятку к трем годам лишения свободы условно и крупному штрафу директора одной из самых известных детско-юношеских спортшкол по хоккею с мячом в Сибири "Сибсельмаш" Сергея Гвоздецкого, сообщается на сайте суда.
18.7%Большими реальными сроками
32.1%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.3%Запретом занимать руководящие должности
22.4%Разве что высшая мера поможет
23.5%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"Оглашен приговор в отношении Гвоздецкого С.В., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 ("Дача взятки должностному лицу за незаконное бездействие") УК РФ, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, со штрафом, которое… считается условным с испытательным сроком на три года", — говорится в сообщении.
Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что уголовное дело в отношении 64-летнего директора государственного автономного учреждения Новосибирской области "Спортивная школа по хоккею с мячом "Сибсельмаш" было возбуждено 22 ноября 2017 года.
Сумма штрафа, которую по решению суда предстоит выплатить Гвоздецкому — 3 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.