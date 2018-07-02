В Новосибирске директора спортшколы осудили за взятку

НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в понедельник приговорил за взятку к трем годам лишения свободы условно и крупному штрафу директора одной из самых известных детско-юношеских спортшкол по хоккею с мячом в Сибири "Сибсельмаш" Сергея Гвоздецкого, сообщается на сайте суда.

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3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.4% Разве что высшая мера поможет

23.5% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

По данным следствия, с апреля 2017 года правоохранительные органы начали проверку финансово-хозяйственной деятельности ГАУ "Сибсельмаш", а ее директор, понимая, что в ходе проверки могут быть выявлены нарушения, связанные с ремонтом беговой дорожки стадиона "Сибсельмаш", которые могут привести к его отстранению от должности, решил помешать ее проведению и "лично дал взятку сотруднику правоохранительного органа в сумме 150 тысяч рублей".

"Оглашен приговор в отношении Гвоздецкого С.В., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 ("Дача взятки должностному лицу за незаконное бездействие") УК РФ, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, со штрафом, которое… считается условным с испытательным сроком на три года", — говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что уголовное дело в отношении 64-летнего директора государственного автономного учреждения Новосибирской области "Спортивная школа по хоккею с мячом "Сибсельмаш" было возбуждено 22 ноября 2017 года.

Сумма штрафа, которую по решению суда предстоит выплатить Гвоздецкому — 3 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.