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Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту МГЮА, осужденному за экстремизм

(обновлено: 11:18 02.07.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРабота полиции. Архивное фотоРабота полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор студенту Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимиру Комарницкому, осужденному к обязательным работам за размещение в соцсети запрещенных песен группы "Коловрат", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Суд изменил решение Гагаринского районного суда, исключив из оснований приговора ссылку на психолого-лингвистическую экспертизу. Также судья Мосгорсуда Ирина Гапушина постановила изменить редакцию статьи, по которой осудили Комарницкого, на более раннюю.

Судебное разбирательство проходило без участия Комарницкого, в зале заседания присутствовал его отец.

Адвокат студента Юрий Зак в ходе процесса попросил суд отменить решение Гагаринского суда и вынести студенту оправдательный приговор. По словам юриста, в приговоре нет доказательств того, что именно Владимир Комарницкий скачивал и размещал аудиозаписи — аккаунтом пользовались несколько человек, в том числе и члены семьи молодого человека.

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Также Зак отметил, что для размещения аудиозаписей на странице в социальной сети "ВКонтакте" их не обязательно слушать. Судом первой инстанции не было доказано, что студент знал об экстремистской направленности композиций, а значит мог опубликовать их без злого умысла.

Психолого-лингвистическая экспертиза, на которой основано решение Гагаринского суда, была проведена недостаточно компетентными людьми, чьи экспертные навыки вызывают сомнения, добавил адвокат.

Прокурор в свою очередь попросила суд оставить решение Гагаринского суда в силе, отметив, что вина Комарницкого была полностью доказана, вынесенное наказание является справедливым, а значит апелляционную жалобу стороны защиты следует оставить без удовлетворения.

Позже Юрий Зак сообщил корреспонденту РИА Новости, что решение Мосгорсуда будет обжаловано.

Приговор Владимиру Комарницкому

Двенадцатого марта Гагаринский суд Москвы приговорил 22-летнего студента к 160 часам обязательных работ за размещение запрещенных песен известной своей ультраправой направленностью группы "Коловрат" в соцсети "ВКонтакте".

Комарницкий виновным себя не считает. По его словам, он разместил песни группы "Коловрат" "Качай железо", "Каратель СС", "Россия принадлежит нам" (внесены в федеральный список экстремистских материалов) еще в 2011 году, когда учился в школе. Свое уголовное дело подсудимый считает политически мотивированным из-за его участия в "Русском марше" в Москве.

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Он все же удалил страницу в соцсети, которая была зарегистрирована на имя Владимира Ратникова. В обвинении также упоминаются песни группы "Банда Москвы" "Эмигрант" и "Определись", которые так же признаны экстремистскими.

Двадцать восьмого июня 2018 года Басманный суд арестовал Комарницкого по новому делу. Студента обвиняют в организации экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ), призывах к массовым беспорядками (часть 3 статьи 212 УК РФ), публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ), а также по двум эпизодам в возбуждении ненависти или вражды организованной группой (пункт "в" части 2 статьи 282 УК РФ).

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