Жительницу Липецкой области осудили за убийство блокадницы

ВОРОНЕЖ, 2 июл — РИА Новости. Суд в Липецкой области приговорил к десяти годам колонии мать шестерых детей за убийство 92-летней блокадницы, которую она задушила платком за отказ дать взаймы денег, сообщает в понедельник прокуратура региона.

Как информировало следственное управление СК РФ по Липецкой области, убийство 92-летней женщины было совершено днем 7 марта этого года в селе Демкино Чаплыгинского района. Нетрезвая мать шестерых детей, лишенная родительских прав, попросила взаймы у блокадницы денег, и, получив отказ, задушила ее женским платком. После убийства подсудимая забрала сбережения пожилой женщины — 59 тысяч рублей. Тело погибшей обнаружила ее соседка, пришедшая навестить подругу. Соседка и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

В отношении 39-летней женщины было возбуждено дело об убийстве и краже с причинением значительного ущерба. Санкция данных статей предусматривает до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, подсудимая избавилась от платка убитой и перчаток, но спустя сутки была задержана. По ходатайству следователя ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Подсудимая полностью признала свою вину. Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил её к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, подсудимая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Женщина вела асоциальный образ жизни.