Суд признал банкротом экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из бывших совладельцев Внешпромбанка Георгия Беджамова и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Беджамов, брат другой экс-совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус, которая ранее также была признана банкротом, в настоящее время объявлен в международный розыск.

Начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — суд ввел в отношении Беджамова в сентябре 2017 года по заявлению банка "ВТБ 24". Суд включил тогда задолженность перед банком в размере около 320 миллионов рублей в реестр требований кредиторов должника. Позже в реестр были также включены требования Внешпромбанка в размере около 3,4 миллиарда рублей.