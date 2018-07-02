В Приангарье надвигавшийся на поселок лесной пожар потушили встречным палом

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Поселок в Иркутской области спасли от пожара с помощью встречного пала, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Поселок Бур на севере Иркутской области, где проживают более 100 человек, 1 июля оказался на пути лесного пожара, который ранее действовал в зоне космомониторинга. Ситуация усугублялась тем, что на ближайшей к пожару окраине стояла дизельная станция, в которой находилось более 10 тонн топлива. Пожарно-спасательные подразделения и местные жители подготовили дополнительные заградительные полосы.

"Когда огонь приблизился к строениям ближе 60 метров, руководитель тушения пожара принял решение производить встречный отжиг. В 18:00 первого июля в сторону пожара от поселка был запущен встречный пал, который и остановил надвигающийся огонь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент поселок находится в безопасности, ведется дотушивание кромки очага возгорания.