В Липецкой области столкнулись два автомобиля, пять человек погибли

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате столкновения двух легковушек пострадали шесть человек, из них пять человек, в том числе два ребенка, погибли", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще один ребенок госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщается на сайте УМВД РФ по Липецкой области, ДТП произошло вечером 1 июля в районе деревни Котовка. Столкнулись автомобиля Volkswagen Passat и Hyundai Sonata.