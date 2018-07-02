Летевший в Худжанд лайнер вернулся в Домодедово из-за разгерметизации

ДУШАНБЕ, 2 июл — РИА Новости. Самолет Boeing 737 авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс 646 по маршруту Москва — Худжанд, вынужден был вернуться в Домодедово из-за разгерметизации лайнера, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Худжандского международного аэропорта Юсуф Маюсуфов.

"В самолете таджикской авиакомпании, летевшем из Москвы в Худжанд, над Рязанью началась разгерметизация самолета. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Израсходовав определенное количество горючего, самолет успешно приземлился в аэропорту Домодедово", — сказал он.

По его словам, сейчас на месте работает комиссия МАК, которая определит причины случившегося.

Ранее сообщалось со ссылкой на данные портала Flightradar24, что самолет авиакомпании Tajik Air несколько часов кружил на юго-востоке Подмосковья, после чего совершил экстренную посадку в Домодедово.