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В Кемерово возбудили уголовное дело о нарушении прав более ста дольщиков

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© РИА Новости / Руслан КривобокУголовные дела. Архивное фотоУголовные дела. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок

КЕМЕРОВО, 2 июл — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении прав более 100 участников долевого строительства многоквартирного дома возбудили в Кемерово на основании материалов прокурорской проверки, в злоупотреблении полномочиями подозревается директор организации, выступавшей генеральным подрядчиком, сообщает в понедельник областная прокуратура.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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По данным ведомства, в 2014 году муниципальное предприятие (МП ГорУкс) стало застройщиком многоквартирного дома с встроено-пристроенными объектами обслуживания населения, дошкольным учреждением и пристроенным гаражом.

"В июле того же года МП заключило договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с организацией, которая приняла на себя все права и обязанности генерального подрядчика в полном объеме, однако свои обязательства по строительству по договору генерального подряда не выполнила", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, генеральный директор организации с декабря 2014 по декабрь 2017 года в нарушение закона заключил с гражданами договоры уступки права требования при отсутствии полной оплаты МП ГорУкс и без одновременного перевода долга на новых участников долевого строительства. Отмечается, что гражданам уступили права требования передачи объектов долевого строительства, то есть жилых и нежилых помещений от застройщика (МП ГорУкс).

"В результате 115 человек, заключивших договоры уступки права требования, объекты долевого строительства не получили. Общая сумма причиненного ущерба гражданам составляет более 172,89 миллиона рублей. Также причинен существенный вред правам и законным интересам застройщика — МП ГорУКс и строительной организации", — уточнили в прокуратуре.

Липецк. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
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Таким образом, как отмечают в ведомстве, действия директора, связанные с незаконным заключением с гражданами договоров уступки права требования и несвоевременным исполнением обязательств по строительству дома, совершены вопреки законным интересам организации, в целях извлечения выгод для себя и повлекли существенный вред правам и законным интересам МП ГорУкс.

"Прокурор Ленинского района Кемерово направил в следственные органы материалы проверки, на основании которых возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями". В настоящее время производится предварительное следствие, дело находится на контроле прокуратуры", — заверили в ведомстве.

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