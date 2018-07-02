В Якутии число лесных пожаров за сутки снизилось до 89

ЯКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Число лесных пожаров в Якутии за последние сутки снизилось до 89 очагов, сообщает в понедельник региональный главк МЧС РФ.

По данным спасателей на 1 июля, в республике полыхал 101 природный пожар.

"На территории республики Саха (Якутия) зарегистрировано 89 природных пожаров на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Намского, Нюрбинского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского, Жиганского, Оймяконского, Верхнеколымского, Мирнинского, Олекминского, Кобяйского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Усть-Майского, Оленекского и Среднеколымского районов", — говорится в сообщении.

Согласно данным ФБУ "Авиалесоохрана", на 2 и 3 июля на значительной части республики Саха (Якутия) ожидается средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В центральной и северо-западной частях местами прогнозируется до чрезвычайного класса.

Режим ЧС в лесах действует в Вилюйском, Нюрбинском и Мирнинском районах Якутии.