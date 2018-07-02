В Кемерово сгорела крыша деревянного храма

КЕМЕРОВО, 2 июл — РИА Новости. Кемеровские спасатели в ночь на понедельник ликвидировали пожар в здании деревянного храма в Кемерово, в результате инцидента сгорела обрешетка крыши на площади 80 квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы главного управления МЧС по Кузбассу.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в здании храма Архангела Михаила на проспекте Шахтеров в Рудничном районе Кемерово поступило в 02.12 (22.12 воскресенья мск). К тушению пожара от МЧС привлекались 34 человека и 10 единиц техники.

"На момент прибытия пожарных крыша храма, расположенного в районе дворца культуры шахтеров, горела открытым пламенем. В результате обгорела обрешетка крыши на площади 80 "квадратов". Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.

По данным МЧС, пожар был локализован в 02.26 (22.26 мск), ликвидирован в 02.33 (22.33 мск). Предварительной причиной крупного возгорания в ведомстве называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Храм в честь святого Архангела Михаила был возведен в 2015 году. Он построен из сосновых и кедровых древесных пород — наиболее распространенных в данной части Кузбасса, имеет уникальную архитектурную форму: выстроен по клетскому типу русского деревянного храмового зодчества, который сложился одним из первых на Руси. Высота здания — 18 метров, алтарная и средняя храмовые части увенчаны двумя куполами.