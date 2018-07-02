На севере Камчатки погиб горбатый кит, запутавшись в сетях

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Молодой горбатый кит погиб на севере Камчатки, предположительно, запутавшись в обрывках рыболовных сетей, сообщает Кроноцкий заповедник.

"В конце прошлой недели социальные сети облетели снимки погибшего молодого горбатого кита, выброшенного на побережье залива Корфа Берингова моря на севере Камчатки. Трагедия, вероятно, произошла из-за того, что животное запуталось в обрывках сетей с буями", — говорится в сообщении.

Такие же рыболовные снасти, принесенные течением, обнаружили сотрудники заповедника во время патрулирования акватории в районе Семячикского лимана. Опасный мусор подняли на борт судна.

"Обрывки сетей с буями представляют для китов скрытую угрозу. Животные, не заметив их, при выныривании для вентиляции легких, могут запутаться передними конечностями или хвостом в рыболовных снастях. Кит вращается и старается сбросить их с себя, но делает только хуже, запутываясь еще сильнее. В дальнейшем снасти наматывается на туловище и хвостовой плавник и затягиваются все туже. В результате кит теряет возможность нырять за кормом и погибает из-за голода и наступающего некроза", — рассказал научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Владимир Вертянкин.

Акватория Кроноцкого заповедника — нагульный район китов, занесенных в Красную книгу России: серого и горбатого. Через особо охраняемую трехмильную акваторию проходят пути миграции этих млекопитающих. Заход рыболовных судов сюда запрещен, но их экипажи выбрасывают за борт обрывки сетей или просто оставляют в воде испорченные снасти, отмечают в заповеднике. Мусор, который в заповедную акваторию приносит течением, представляет угрозу для китообразных, тюленей, каланов и морских птиц.