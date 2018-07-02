Boeing-737 развернулся в Рязанской области и кружит над Воскресенском

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании Tajik Air, который вылетел из московского аэропорта Домодедово в город Худжанд в Таджикистане, развернулся и кружит над подмосковным Воскресенском, следует из данных портала Flightradar24.

Сообщается, что пассажирский самолет Boeing-737 после разворота сделал несколько кругов над Коломной, а в настоящее время кружит над Воскресенском.

По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, самолет вылетел в 01.03 мск и должен был прибыть в пункт назначения в 05.00 мск.

Также из данных портала следует, что на самолете произошла чрезвычайная ситуация, поскольку на карте он отмечен красным цветом. По карте лайнер движется к аэропорту Домодедово.