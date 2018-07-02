Найти любой ценой: как МУР раскрыл убийство подруги Галины Брежневой

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Одно из самых резонансных убийств советской эпохи произошло в центре Москвы ровно 35 лет назад, 2 июля 1973-го. От рук преступников погибли коллекционер ювелирных изделий и близкая подруга Галины Брежневой Татьяна Троицкая, ее пожилая мать и знакомая семьи. Их задушили, а потом ограбили, забрав драгоценности на миллионы рублей. ЦК КПСС взял расследование на особый контроль, поручив дело самым опытным сотрудникам МУРа. О том, как вышли на след убийц и кто навел бандитов на "золотую" квартиру, — в материале РИА Новости.

Тысячи подозреваемых

Четвертого июля 1973-го в дежурную часть Фрунзенского РОВД позвонила взволнованная девушка и сообщила, что ее знакомая уже третий день не выходит на связь. По указанному адресу отправили участкового. В квартире элитного дома на Беговой он обнаружил три тела со следами удушения — 39-летней Татьяны Троицкой, ее пожилой матери и близкой подруги семьи Надежды Фроловой. В комнатах царил беспорядок, пропали все драгоценности. При этом дверной замок был цел.

© Фото : предоставлено Игорем Васильевым Татьяна Троицкая со своей матерью © Фото : предоставлено Игорем Васильевым Татьяна Троицкая со своей матерью

Уже через час на месте происшествия работали более 50 милиционеров. Они сразу поняли, что преступники действовали по наводке и об украшениях знали заранее. Однако вычислить информатора оказалось непросто — Татьяна работала мастером в самом модном московском салоне красоты и дружила с дочерью генсека Галиной Брежневой. В ее записной книжке насчитали более пяти тысяч контактов.

"Там были телефонные номера со всего Советского Союза, — рассказывает РИА Новости бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам "убойного" отдела Московского уголовного розыска (МУР) подполковник милиции Игорь Васильев. — Постепенно мы установили личности всех этих людей и каждого проверили на причастность к преступлению".

© Фото : предоставлено Игорем Васильевым Убитая Надежда Фролова © Фото : предоставлено Игорем Васильевым Убитая Надежда Фролова

Тройное убийство наделало много шума в высших эшелонах власти, и его расследование поставили на особый контроль в ЦК КПСС. В МУРе сформировали усиленную следственно-оперативную группу из 30 наиболее опытных сотрудников. Первым делом милиционеры взялись за ближайший круг общения погибших.

В поле зрения попал цыганский артист и близкий друг Галины Брежневой Борис Буряце. Он не раз бывал в гостях у Троицких, любил дорогие украшения и водил знакомство со многими криминальными авторитетами. Однако, как вскоре выяснилось, к убийству и ограблению семьи Буряце был непричастен.

Актер Борис Буряце Актер Борис Буряце

"Тем летом в Москве орудовала преступная группировка Джамала Мачакадзе по кличке Чахотка, специализировавшаяся на ограблениях ювелирных лавок и богатых жителей столицы. Информацию они получали от наводчицы Нуны, — вспоминает в разговоре с РИА Новости экс-оперативник отдела по раскрытию убийств МУРа полковник милиции Геннадий Денисюк. — Краденые драгоценности преступники обычно сбывали в Грузии. Мы срочно выехали в Тбилиси, но месячная командировка результатов не принесла — к убийству Троицких бандиты не имели отношения".

Подпольное казино

Точного списка похищенных драгоценностей не было. Оперативники попросили художника, знакомого с погибшей семьей, по памяти нарисовать несколько украденных золотых колец. Ориентировки с картинками разослали в отделения милиции по всему СССР. Весной 1975-го в МУР позвонил начальник киевского "убойного" отдела Владимир Букин и сообщил, что один из задержанных опознал украшение, принадлежащее Троицким.

Он видел, как перстень ставили на кон во время карточной игры в ялтинском подпольном казино. Однако ни имен, ни кличек тех, кто в тот вечер был за столом, свидетель не знал. Направленные в Крым оперативники установили, что похищенное кольцо принадлежало вору в законе по кличке Лесник. Брать его решили хитростью.

© Фото : предоставлено Игорем Васильевым Старший оперуполномоченный по особо важным делам убойного отдела МУРа Игорь Васильев © Фото : предоставлено Игорем Васильевым Старший оперуполномоченный по особо важным делам убойного отдела МУРа Игорь Васильев

"На улице к Леснику с предложением выпить пристал "случайный" прохожий. Получив отказ, он обозвал вора "козлом", — вспоминает Васильев. — Криминальный авторитет не стерпел оскорбления и кинулся в драку. Из-за угла в этот момент вышел наряд милиции, находившийся в засаде, и скрутил дебошира".

Пока Лесник отбывал 15 суток за хулиганство, его проверили на причастность к московскому убийству. У вора оказалось железное алиби, однако после долгих допросов он все-таки признался, что купил кольцо у некоего Воронина.

Цепочка арестов

Житель Алупки Сергей Воронин имел несколько судимостей за квартирные кражи и был хорошо знаком местным милиционерам. После ареста сразу во всем сознался.

"О квартире, напичканной драгоценностями, он услышал от знакомого Лени Цубербиллера, чья сестра продавала украшения и была хорошо знакома с Татьяной Троицкой. Лелик тоже несколько раз заходил к ним в гости, — отмечает Геннадий Денисюк. — В Москву на дело отправились приятели Воронина — рецидивисты Олег Новицкий и Виктор Анкудинов. В квартиру они попали под видом санитарных врачей. Анкудинов задушил Татьяну и ее мать, а Новицкий расправился с Фроловой. После этого преступники похитили все украшения и благополучно вернулись в Крым".

© Фото : предоставлено Игорем Васильевым Убийца Татьяны Троицкой и ее матери Виктор Анкудинов © Фото : предоставлено Игорем Васильевым Убийца Татьяны Троицкой и ее матери Виктор Анкудинов

Цубербиллера и Новицкого взяли следом за Ворониным. А вот Анкудинов, почуяв опасность, залег на дно. На его поиск бросили всю группу МУРа и сотрудников местной милиции. Операцию по поимке особо опасного преступника назначили на 8 июля 1975-го.

"Накануне вечером мы с коллегой Сашей Воробьевым, пропустив по стаканчику пива, решили проверить адрес матери Анкудинова, — вспоминает Денисюк. — В Москве тогда проходили Игры доброй воли, и мы пришли под этим предлогом. Для убедительности я надел повязку дружинника и взял с собой стажера-участкового из школы милиции. Воробьев страховал нас, спрятавшись в кустах".

Вероятность того, что Анкудинов придет домой, была ничтожной. Однако едва милиционеры приблизились к калитке, из-за угла появился главный подозреваемый. Вместе с ним был его родной дядя с косой на плече. Увидев человека в форме, преступник насторожился, но перед родственником попытался сохранять спокойствие. "Стажер сильно растерялся, а я, изображая украинский акцент, предложил Анкудинову пройти в ближайший опорный пункт для составления протокола, — продолжает оперативник. — Он долго мялся, но в итоге согласился. Только мы отошли от дома, как Воробьев выскочил из кустов и приставил к спине Анкудинова пистолет. Тот сразу все понял".

© Фото : предоставлено Игорем Васильевым Старший оперуполномоченный убойного отдела МУРа Геннадий Денисюк © Фото : предоставлено Игорем Васильевым Старший оперуполномоченный убойного отдела МУРа Геннадий Денисюк

Особая жестокость

На расследование у оперативников ушло ровно два года. Параллельно они раскрыли еще 47 преступлений, из них пять убийств. Наводчика Цубербиллера приговорили к 12 годам колонии, Воронину дали чуть меньше, так как он планировал лишь ограбление, а не убийство. Новицкий покончил с собой в Бутырской тюрьме еще до суда. Узнав о самоубийстве подельника, Анкудинов попытался все свалить на него. Но следствие установило, что инициатором убийства был именно Анкудинов.

"Это был человек без эмоций, никогда не забуду его неподвижный взгляд, — рассказывает РИА Новости адвокат Марина Редькина, защищавшая Анкудинова на предварительном следствии. — Он родился в колонии и с детства отличался особой жестокостью: убивал птиц, распарывал животы беременным кошкам. Не испытывал раскаяния или угрызения совести. Он хладнокровно показал и рассказал, как расправился с Татьяной и ее матерью".

Суд приговорил его к расстрелу. Большинство драгоценностей милиционерам удалось отыскать. "Так как у Троицких не было близких родственников, все ювелирные украшения мы сдали в Гохран, — резюмирует Васильев. — Раскрытие этого резонансного убийства для всех нас стало делом чести, а работа по поиску преступников объединила оперативников уголовного розыска всего Советского Союза".