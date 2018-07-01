Под Саратовом задержали два пассажирских поезда из-за аварии

САРАТОВ, 1 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два пассажирских поезда в воскресенье задержались из-за ДТП с легковым автомобилем в Саратовской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал АО "РЖД").

По данным пресс-службы, на 259-м километре перегона Тарханы – Липовский Саратовского региона в 4.54 мск водитель легкового автомобиля Kia выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №354 сообщением Пермь – Адлер.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. В связи с происшествием был задержан пассажирский поезд №354 Пермь – Адлер на 44 минуты и пригородный поезд №6472 Тарханы-Саратов на 18 минут", — говорится в сообщении.

В Приволжской железной дороге отметили, что пассажиры обоих поездов за медицинской помощью не обращались.

"Причина ДТП – грубое нарушение водителем автомобиля Правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда. Приволжская железная дорога делает все возможное для ввода поездов в график", — отмечается в сообщении.