В Нефтеюганске из-за аварии на канализации ввели режим ЧС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели власти Нефтеюганска (ХМАО) из-за аварии на канализационном коллекторе, в ряде микрорайонов отключено холодное водоснабжение, сообщается в воскресенье на сайте местной администрации.

Уточняется, что глава города Сергей Дегтярев провел экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с произошедшей аварией.

"В Нефтеюганске объявлен режим чрезвычайной ситуации. В 13, 14, 15, 16А, 17 и частично 16 микрорайоне отключено холодное водоснабжение. Сейчас городские власти и коммунальные службы Нефтеюганска прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее устранить последствия аварийной ситуации на КНС. Для скорейшей очистки коллектора принято решение отключить и подачу горячей воды в этих микрорайонах", — говорится в сообщении администрации.

Кроме того, подчеркивается, что вечером в воскресенье в течение двух часов, а также рано утром в понедельник будет производиться единовременное возобновление подачи холодной и горячей воды в квартиры горожан.

"Использовать эту воду можно только для хозяйственно-бытовых нужд из-за режима гиперхлорирования. Для питья необходимо применять бутилированную либо привозную воду", — пояснили в администрации.

По информации местных властей, из-за аварии на коллекторе до полного восстановления водоснабжения и прекращения режима ЧС будет закрыт ряд образовательных учреждений, в том числе начальная школа и четыре детских сада.

В пятницу глава города Сергей Дегтярев рассказал РИА Новости о сильном ливне, который обрушился на Нефтеюганск. По его словам, за два часа выпало почти 30 миллиметров осадков, и ливневая канализация не справлялась с водой. Пользователи социальных сетей отмечают, что район, в котором произошла авария на канализационном коллекторе, также пострадал от проливного дождя.