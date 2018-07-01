В Ростове-на-Дону закрыли станцию скорой помощи из-за пожарных нарушений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Одну из девяти подстанций скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону, обслуживающую около 145 тысяч человек, закрыли из-за нарушений пожарной безопасности в арендуемом ею помещении, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в здании торгового центра "Левенцовский" на первом этаже расположена подстанция скорой медицинской помощи. Восемь бригад медиков, которые там работают, обслуживают Советский и Железнодорожный районы Ростова-на-Дону. Вход в торговый центр был опечатан в пятницу. Как ранее сообщала прокуратура региона, в ТЦ были выявлены нарушения норм пожарной безопасности.

"В настоящее время приставы зачитали постановление суда о том, что деятельность должна быть прекращена во всех помещениях торгового центра, и опечатали вход в подстанцию тоже", — сказал РИА Новости источник. Он добавил, что вызовы, которые поступили ранее, пока находятся на обслуживании, однако возвращаться бригадам некуда.

По словам представителя администрации Ростова-на-Дону, медицинская помощь населению будет оказываться в полном объеме. "Вызовы будут перераспределяться на другие подстанции до решения данного вопроса", — сказал он.