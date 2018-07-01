В Москве неизвестный взял в заложники сотрудника магазина "Дикси"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Полиция оцепила магазин "Дикси" в Москве, где неизвестный незаконно удерживает работника магазина. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

Мужчина с ножом захватил заложников в магазине "Дикси" в Москве pic.twitter.com/X6PExy8lVJ — Федот Ловчев (@efincasrank1974) 1 июля 2018 г.

По данным полиции, поступило сообщение, что в магазине на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации.

"Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина", — сообщили в пресс-службе.