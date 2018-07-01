Пожар в гостинице в Анапе потушили

КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. Пожар в гостевом доме в Анапе ликвидирован, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сигнал о пожаре в гостевом доме на Пионерском проспекте в Анапе поступил на пульт диспетчера анапского пожарно-спасательного гарнизона в 9.02 мск в воскресенье, сообщает главк МЧС.

По прибытии на место в 9.13 мск пожарные установили, что горит четвертый (мансардный) этаж. Площадь возгорания составляла около 250 квадратных метров.

Как ранее сообщалось, из гостевого дома было эвакуировано 96 человек — посетителей и персонала. "К 10.15 мск пожар ликвидирован. На месте работает оперативная группа анапского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Всего в тушении пожарные задействовали 6 единиц техники и 24 человека.