Власти Бурятии считают, что дым в республику принесло из соседних регионов

КРАСНОЯРСК, 1 июл — РИА Новости. Власти Бурятии считают, что дым в центральную часть республики принесло из соседних регионов.

Республиканское агентство лесного хозяйства сообщает, что за прошедшие сутки в Бурятии тушили девять очагов возгораний в Джидинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах, а также в Тункинском национальном парке.

"По состоянию на 0.00 1 июля пять очагов из девяти ликвидировано, еще три очага в Северо-Байкальском районе и один очаг в Тункинском национальном парке продолжают действовать. Площадь, пройденная огнем за сутки, составляет менее 30 гектаров", — говорится в сообщении.

"Необходимо отметить, что дым, который висит последние дни над центральной частью республики, и в том числе над городом Улан-Удэ – предположительно затянуло из соседних субъектов – Иркутской области и Красноярского края", — отмечает ведомство.