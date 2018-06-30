Посольство Индии подтвердило гибель своего гражданина под Сочи

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Посольство Индии в РФ подтвердило, что в ходе ДТП на Кубани погиб один гражданин страны, его тело будет доставлено на родину как можно скорее, но не раньше проведения процедуры вскрытия, которая назначена на понедельник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Амарендра Парида.

Ранее сообщалось, что гражданин РФ и гражданин Индии погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе Адлер — Красная Поляна. Информация о ДТП поступила в дежурную часть УВД по Сочи около 06.50. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

"Мы в курсе того, что случилось — этого ужасного инцидента. Два гражданина Индии находились в этой машине, они приехали в Россию, чтобы посмотреть игры Чемпионата Мира. Погибшего звали Адитья Ранжан, а другой пассажир — Субрат Бхушан Шарма. Они ехали где-то между Адлером и Красной Поляной, насколько нам известно, когда это случилось", — сказал Пварида.

Он подчеркнул, что посольство находится в тесном контакте с семьями граждан Индии и взаимодействует с российским властями по вопросу данного инцидента.

"Вскрытие будет производиться в понедельник, и мы делаем все возможное, чтобы его тело было как можно скорее переправлено на родину в Индию. Это случится как только будут урегулированы все необходимые формальности", — добавил Парида.

Второй пассажир находится сейчас в госпитале и сообщается, что его состояние стабильное.