Суд на Урале арестовал экс-полицейского, въехавшего в толпу в Полевском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Суд в субботу удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении экс-полицейского Дмитрия Курницкого, въехавшего в толпу на внедорожнике в уральском городе Полевской, сообщает СУ СК по Свердловской области.

ЧП произошло 24 июня, в День молодежи, в городе Полевской около пивного магазина. На видео, опубликованном на видеохостинге YouTube, видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser неожиданно трогается с места и наезжает на группу людей у крыльца. Следствие в пятницу уже подавало ходатайство об аресте мужчины, однако суд отказался его удовлетворить. Следственное управление СК РФ тогда заявило, что следователи намерены в ближайшее время повторно обратиться в суд с этим же ходатайством об аресте фигуранта, представив дополнительные материалы.

"С учетом тяжести предъявленного обвинения и иных обстоятельств, установленных в ходе следствия, органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного водителя внедорожника меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, изучив представленные материалы, ходатайство следствия СКР удовлетворил, избрав в отношении задержанного соответствующую меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 25 августа включительно", — говорится в сообщении СУ СК.

Источник РИА Новости сообщал, что водитель внедорожника был пьян, в результате ДТП пострадали две женщины. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, а также в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Официальный представитель ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал РИА Новости, что Курницкий работал в Екатеринбурге в должности постового. В 2014 году он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, в связи с пьянством.