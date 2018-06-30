В Сочи в ДТП погибли два человека

СОЧИ, 30 июн – РИА Новости. Гражданин РФ и гражданин Индии погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе Адлер — Красная Поляна, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Адлер – Красная Поляна поступила в дежурную часть УВД по Сочи около 06.50.

"По предварительным данным, автомобиль такси "Рено Логан" допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом. Автобус передвигался без пассажиров, водитель не пострадал. В салоне такси находились 3 человека: водитель — гражданин России, пассажиры — граждане Индии. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что еще один пассажир такси получил травмы и был доставлен в больницу, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, ему оказывается вся необходимая помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.