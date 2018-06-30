Водоканал Кунгура проверят из-за жалоб о взимании платы за дождевую воду

ПЕРМЬ, 30 июн — РИА Новости. Инспекция государственного жилищного надзора и региональная служба по тарифам Пермского края проверят водоканал города Кунгур после сообщений о том, что компания взимает с потребителей плату за дождевую воду, сообщил РИА Новости советник заместителя председателя правительства региона Андрей Красников.

В пятницу начальник отдела по работе с населением предприятия "Водоканал" города Кунгур Пермского края сообщила, что новая строчка "ОДН за сточные воды", появившаяся в квитанциях по оплате услуг ЖКХ с мая, — не что иное, как "дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы". Счета с дополнительной услугой стоимостью 7 рублей в месяц для каждого потребителя были выставлены всем обслуживающим организациям и ТСЖ Кунгура.

"ИГЖН и РСТ Пермского края проверят работу кунгурского "Водоканала". Дождевая вода никогда не входила в ОДН", — сказал Красников.

По его словам, в ОДН за сточные воды входит плата не за дождь, а за канализацию. Причиной неправильной интерпретации услуги стала некомпетентность сотрудников кунгурского водоканала.

"В данной организации работают абсолютно некомпетентные люди, которые не могут нормально объяснить собственникам, за что они взимают платежи. Нам непонятно, как работник, заявивший, что это платежи за дождь, оказался на своей должности и что он делает в сфере ЖКХ. Мы будем с этим разбираться", — добавил Красников.

Плата за общедомовые нужды по водоотведению в Пермском крае производится на основании приказа региональной службы по тарифам, вступившем в силу с 12 февраля. Документ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему. При этом плата за услугу взимается с жителей в течение года.