В Якутии теплоход сел на мель

ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Теплоход, на борту которого находилось около 50 человек, сел на мель, точное количество пострадавших неизвестно, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Якутии.

На пульт республиканского центра катастроф в 13.00 поступило срочное сообщение о том, что в 135 километрах от города Якутска по направлению к поселку Сангар Кобяйского района сел на мель теплоход "Метеор".

Пассажиры теплохода получили переломы и ушибы. Центром медицины катастроф сформирована медицинская бригада из врача-анестезиолога-реаниматолога, врача травматолога и фельдшера для направления к месту происшествия.

"На борту находилось 45-50 человек, точное количество пострадавших пока неизвестно", — отметили в пресс-службе.