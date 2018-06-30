Ульяновский губернатор извинился перед жителями из-за дела о закупках

САМАРА, 30 июн — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принес извинения жителям региона в связи с уголовным делом о закупках в сфере здравоохранения области.

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении главы АО "Ульяновскфармация" Ольги Кузнецовой, ее заместителя Евгения Когана, председателя комитета по социальной политике заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова и министра здравоохранения региона Рашида Абдуллова, которые, по версии следствия, в 2017 году объединились в группу для хищения средств. Вопреки требованиям закона Тихонов и Абдуллов вынудили медицинские учреждения закупать кислород только на условияx, выгодных АО "Ульяновскфармация". Общая сумма закупки составляет не менее 24 миллионов рублей, ущерб — не менее 10 миллионов рублей. Всем фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Каждый из нас испытывает чувство стыда в связи с той ситуацией, которая сложилась в сфере здравоохранения. Я глубоко извиняюсь перед нашими земляками за произошедшее. Это опозорило власть и весь регион. Уверен, будет проведено самое тщательное расследование данного факта", — написал Морозов на своей странице в соцсети Facebook.

Он также попросил региональное правительство "обеспечить всестороннее содействие следственным органам для проведения полного и объективного расследования с целью исключения коррупционных факторов в дальнейшем".

По словам Морозова, в ближайшее время в Ульяновской области пройдет совместное заседание с участием правительства и администрации губернатора, совета глав муниципальных образований, на котором будет рассмотрен вопрос повышения эффективности противодействия коррупции.

"Сегодня при приеме на работу мы используем полиграф, что позволило исключить трудоустройство в органы власти людей с сомнительной репутацией. Мы будем применять его не только при поступлении сигналов и при проведении служебных проверок, но и не реже одного раза в три года. Психофизиологическое тестирование будут проходить все чиновники, а также сотрудники ведомственных организаций, лица, замещающие должности муниципальной службы", — подчеркнул Морозов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ по региону в четверг провели обыски в минздраве Ульяновской области, АО "Ульяновскфармация", а также в законодательном собрании региона. Басманный суд Москвы в пятницу отправил Кузнецову под домашний арест, Коган был заключен под стражу, меру пресечения Тихонову суд изберет 2 июля. Абдуллова после обысков госпитализировали в больницу. В субботу он был отстранен от должности министра.