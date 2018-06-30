Главу ульяновского Минздрава отстранили от должности из-за уголовного дела

САМАРА, 30 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов отстранен от занимаемой должности на время следствия по делу о закупках в сфере здравоохранения региона, сообщил в субботу РИА Новости представитель пресс-службы губернатора области.

По данным следствия, в 2017 году глава АО "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова, ее заместитель Евгений Коган, председатель комитета по социальной политике заксобрания Ульяновской области Игорь Тихонов и министр здравоохранения области Рашид Абдуллов объединились в группу для хищения средств. Вопреки требованиям закона, Тихонов и Абдуллов вынудили медицинские учреждения закупать кислород только на условия, выгодных АО "Ульяновскфармация". Общая сумма закупки составляет не менее 24 миллионов рублей, ущерб — не менее 10 миллионов рублей. Всем фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Решение об отстранении Абдуллова принято в связи с тем, что в министерстве постоянно идет работа, и эта работа не может быть остановлена… На какой срок он отстранен, точно не понятно, видимо, пока ведутся следственные действия… Исполняет обязанности его заместитель Инна Чигирева", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ по региону в четверг провели обыски в минздраве Ульяновской области, АО "Ульяновскфармация", а также в законодательном собрании региона. Басманный суд Москвы в пятницу отправил Кузнецову под домашний арест, Коган был заключен под стражу, меру пресечения Тихонову суд изберет 2 июля. Абдуллова после обысков госпитализировали.