На заливе Иркутского водохранилища сгорело моторное судно

ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Маломерное судно сгорело на заливе Иркутского водохранилища, пострадали три человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.

Вечером 29 июня на Иркутском водохранилище в Ершовском заливе загорелось отчалившее от берега моторное судно Yamaha. По данным ГУМЧС региона, во время запуска двигателя на судне произошел взрыв паров, скопившихся в моторном отсеке. На борту находились двое мужчин и женщина.

"Сила ударной волны пришлась на девушку, которая находилась в этот момент на корме. В воду за ней бросился муж. Ее отец пытался справиться с пламенем, но получил ожоги и также оказался в воде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь терпящей бедствие семье поспешили другие суда. Очевидцы происшествия спасли людей и отбуксировали судно к берегу. Попытки ликвидировать пожар не удались – огонь уничтожил моторное судно.

Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место, доставили пострадавших к машинам скорой помощи.

Сотрудники МЧС намерены поощрить всех граждан, участвовавших в спасательной операции.

Ранее сообщалось, что утром 29 июня на Ангаре загорелся теплоход "Баргузин". Команде удалось вернуть судно к причалу и эвакуировать пассажиров.