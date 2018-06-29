Суд в Москве арестовал замдиректора АО "Ульяновскфармация"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы АО "Ульяновскфармация" Евгения Когана, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Когана. Данная мера пресечения избрана сроком до 27 августа", — сказала она.

По данным следствия, в 2017 году, не позднее 13 мая глава АО "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова, ее заместитель Евгений Коган, председатель комитета по социальной политике заксобрания Ульяновской области Игорь Тихонов и министр здравоохранения области Рашид Абдуллов объединились в группу для хищения средств.

Вопреки требованиям закона Тихонов и Абдуллов вынудили медицинские учреждения закупать кислород только на условия, выгодных АО "Ульяновскфармация". Общая сумма закупки составляет не менее 24 миллионов рублей. Ущерб же составляет не менее 10 миллионов рублей.

Всем фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).