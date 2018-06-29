Следствие попросило арестовать руководство "Ульяновскфармации"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Следствие просит арестовать председателя комитета по соцполитике заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова и руководство "Ульяновскфармации" по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, в суд поступили три ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тихонова, руководителя АО "Ульяновскфармация" Ольги Кузнецовой и заместителя генерального директора этой компании Евгения Когана. Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ по региону в четверг провели обыски в минздраве Ульяновской области в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом. Общественная палата Ульяновской области в свою очередь сообщала, что сотрудники ФСБ изъяли документы не только в минздраве региона, но и в АО "Ульяновскфармация", а также в законодательном собрании области. Документы касались проведения совместных закупок лекарств для больниц Ульяновска и региона.