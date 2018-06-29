Двое рабочих в Кирове разбились насмерть, упав на стройке с 20-го этажа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Доследственная проверка по факту гибели двоих рабочих, упавших с 20-го этажа строящегося здания, проводится в Кирове, сообщает следственное управление СК России по Кировской области.

Информация о том, что со строящегося дома, расположенного по улице Зянкина в Кирове, упали двое рабочих, поступила в следственные органы в пятницу около 12.00.

"Рабочие — мужчины 1971 и 1985 годов рождения — при падении с 20-го технического этажа строящегося дома получили травмы, не совместимые с жизнью. Установлено, что застройщиком дома является ООО "Жилстрой". На месте продолжает работать следственно-оперативная группа во главе со следователем СУ СК России по Кировской области с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУСК.