В Башкирии мужчина стер имя ветерана с мемориала, чтобы вписать туда другое

УФА, 29 июн – РИА Новости. Суд обязал главу сельского поселения в Башкирии восстановить имя ветерана войны на мемориальной доске, которую он стер, чтобы написать на его месте другую фамилию, сообщает Верховный суд республики.

Житель деревни Галиакберово Бурзянского района Башкирии обратился в суд с исковым требованием вернуть имя отца — ветерана Великой Отечественной войны в список на мемориальной доске "Они вернулись с победой".

"Мужчина сообщил, что после смерти отца его имя было включено в список на мемориальной доске памяти Великой Отечественной войны уроженцев деревни Галиакберово. Однако в декабре 2015 года сведения об отце истца были исключены из поименного списка, так как новый глава сельского поселения замазал и вписал имя другого ветерана", — сообщает Верховный суд.

В ходе судебного заседания глава сельского поселения пояснил свои действия тем, что отец истца не участвовал в войне, а был отправлен в распоряжение начальника лагеря "Чебаркуль". Чиновник вписал имя другого ветерана, которого забыли включить в список. Между тем судом установлено, что в книге "Они вернулись с победой", изданной Сибайской городской типографией, отец истца, 1908 года рождения, указан как участник войны, он неоднократно был награжден медалями, но информация о месте его службы отсутствует.

"Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что действия главы администрации сельского поселения являются самовольными и ничем не обоснованными, так как решение о включении ветерана Великой Отечественной войны в поименный список на мемориальной доске входит в компетенцию военных комиссариатов. Суд удовлетворил исковые требования, обязав районную мэрию и главу сельского поселения восстановить имя ветерана на мемориальной доске", — говорится в сообщении суда.