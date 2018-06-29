Виновник инцидента в Домодедово объяснил свои действия шуткой

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Доставленный в отделение полиции после инцидента в московском аэропорту "Домодедово" мужчина заявил, что пошутил о наличии у него взрывного устройства, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В беседе с полицейскими мужчина признал, что сказанное им было шуткой. Сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности, установленной законодательством", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что при проходе через досмотровую группу сотрудники службы безопасности аэропорта попросили мужчину предъявить к досмотру поясную сумку, он отказался это сделать и сообщил, что в сумке находится взрывное устройство.

В свою очередь источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что "шутник" состоит на учете в психдиспансере.

"У него есть психические проблемы, он состоит на учете в диспансере", — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель аэропорта Александр Власов сообщил РИА Новости, что мужчина спровоцировал инцидент в "Домодедово", заявив о наличии у него взрывного устройства, угроза оказалась ложной. Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно, все входные группы в аэровокзал работают в обычном режиме, добавил он. Мужчина был доставлен в отделение полиции.