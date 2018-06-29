В "Домодедово" начали проверку инцидента, спровоцированного хулиганом

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Полиция проводит проверку спровоцированного хулиганом инцидента в столичном аэропорту "Домодедово", заявила РИА Новости официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Полиция проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма — ред.)", — сказала Короткова.

Как отметила представитель прокуратуры, гражданство хулигана не известно. По ее словам, подозреваемый не пострадал.

Ранее официальный представитель аэропорта Александр Власов сообщил РИА Новости, что мужчина спровоцировал инцидент в "Домодедово", заявив о наличии у него взрывного устройства, угроза оказалась ложной. Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно, все входные группы в аэровокзал работают в обычном режиме, добавил он.