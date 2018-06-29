В Ростовской области нашли пропавшую девочку-инвалида

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пропавшую 11-летнюю девочку-инвалида нашли живой 29 июня утром в городе Шахты Ростовской области, она госпитализирована, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 25 июня текущего года в правоохранительные органы обратилась жительница города Шахты с сообщением о пропаже ее 11-летней дочери, являющейся инвалидом детства. Установить местонахождение девочки не представилось возможным.

"Сегодня утром девочка была обнаружена живой на одной из улиц города Шахты. Предварительным осмотром установлено, что видимых телесных повреждений на ее теле не обнаружено… в настоящее время она госпитализирована в медицинское учреждение, где ей будет оказана квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Как сообщается, девочку нашли обессиленной и в подавленном состоянии. Ведомство подчеркивает, что несмотря на то, что девочка найдена живой, расследование уголовного дела будет продолжено. "В ходе расследования будут установлены обстоятельства ее исчезновения, степень вины родителей в произошедшем и дана правовая оценка деятельности органов профилактики", — добавляется в сообщении.