Суд отложил рассмотрение дела об избиении Dj Smash в Перми

ПЕРМЬ, 29 июн — РИА Новости. Судья отложил рассмотрение уголовного дела об избиении Dj Smash из-за того, что пострадавший в драке музыкант не смог приехать на первое заседание, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В пятницу в Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение уголовного дела об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). В качестве обвиняемых в нем выступают экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич.

В начале судебного заседания представитель музыканта объяснил отсутствие DJ Smash тем, что он сейчас находится за границей. В подтверждение этих слов председательствующему судье Александру Симанову была предъявлена копия билета в Ниццу.

"Поскольку сегодня на судебное заседание не явился потерпевший, в судебном заседании объявляется перерыв до 10 часов 10 июля для обеспечения явки потерпевшего и свидетелей", — огласил судья Симанов.

Сами подозреваемые в избиении DJ Smash свою вину в совершении преступления не признали. Они пообещали дать свои показания после исследования всех доказательств со стороны обвинения.

По версии следствия, конфликт между обвиняемыми и Ширманом произошел в пермском ночном клубе "Дом культуры" в феврале. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление Dj Smash понадобилось три недели. По факту драки было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ).

В марте при подготовке материалов данного уголовного дела Телепнев отсидел двое суток в изоляторе временного содержания, но был освобождён по решению суда под залог 200 тысяч рублей. В отношении Ванкевича суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.