Суд отложил рассмотрение дела об избиении Dj Smash в Перми

ПЕРМЬ, 29 июн — РИА Новости. Судья отложил рассмотрение уголовного дела об избиении Dj Smash из-за того, что пострадавший в драке музыкант не смог приехать на первое заседание, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу в Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение уголовного дела об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). В качестве обвиняемых в нем выступают экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич.
В начале судебного заседания представитель музыканта объяснил отсутствие DJ Smash тем, что он сейчас находится за границей. В подтверждение этих слов председательствующему судье Александру Симанову была предъявлена копия билета в Ниццу.
"Поскольку сегодня на судебное заседание не явился потерпевший, в судебном заседании объявляется перерыв до 10 часов 10 июля для обеспечения явки потерпевшего и свидетелей", — огласил судья Симанов.
Сами подозреваемые в избиении DJ Smash свою вину в совершении преступления не признали. Они пообещали дать свои показания после исследования всех доказательств со стороны обвинения.
В марте при подготовке материалов данного уголовного дела Телепнев отсидел двое суток в изоляторе временного содержания, но был освобождён по решению суда под залог 200 тысяч рублей. В отношении Ванкевича суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.