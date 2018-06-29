СК проверит информацию о невыплате зарплаты морякам судна "Палладий"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Следствие проверит сообщения в средствах массовой информации о невыплате заработной платы морякам судна "Палладий", задержанного в южнокорейском Пусане, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов сообщил РИА Новости, что российское судно "Палладий" задержано в южнокорейском Пусане после жалобы моряков на долги по зарплате.

"По информации СМИ следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)", — говорится в сообщении.

Как сообщается, следователи проверят все изложенные в СМИ сведения, установят размер невыплаченной заработной платы, а также другие обстоятельства дела.

Ранее стало известно, что моряки написали Суханову обращение, в котором сообщили о долгах по зарплате перед четырьмя членами экипажа в размере 250 тысяч рублей. По их словам, устраиваясь на судно, они договаривались об одной сумме зарплаты, а в контракте подписывали другую. Оставшуюся часть им обещали платить премиями, но деньги моряки так и не получали, говорится в обращении.