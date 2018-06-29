Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на АЗС в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 29 июн — РИА Новости. Состояние пострадавших при пожаре на АЗС в Шелковском районе Чечни удовлетворительное, в больнице остаются двое из четырех госпитализированных, сообщил РИА Новости заведующий ожоговым отделением 4-й грозненской городской больницы Рустам Элимбаев.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что четыре подземных резервуара с топливом общим объемом 200 кубометров загорелись на территории АЗС вблизи населенного пункта Шелковская в Чечне. Источник сообщал, что пожар ликвидировали на площади 800 квадратных метров. В центре медицины катастроф при Минздраве региона агентству сообщили, что пострадали пять человек, из них двое в тяжелом состоянии.

"В нашу больницу поступило четверо пострадавших, из них двоих мы отпустили для прохождения амбулаторного лечения, поскольку ожоги были незначительные, одного отпустим сегодня. Четвертый находится в состоянии средней тяжести, у него 18% ожогов. Тяжелых нет", — отметил врач.

В региональном управлении МЧС заявили, что причины пожара установит следствие после проведения необходимых следственных мероприятий.