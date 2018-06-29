Суд скрыл от публики процесс о судьбе взятки Улюкаева

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы по просьбе ФСБ РФ закрыл от слушателей процесс, на котором должна решиться судьба 2 миллионов долларов, переданных экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил провести судебное заседание по заявлению (генерала Олега) Феоктистова в закрытом режиме для сохранения персональных данных заявителя", — сказала судья Лариса Семенова.

Заявление о закрытии заседания поступило в суд за подписью некоего замначальника ФСБ, имя которого названо не было.