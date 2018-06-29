Улюкаев участвует в процессе о возврате двух миллионов долларов Феоктистову

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев участвует в процессе о возврате генералу Олегу Феоктистову 2 миллионов долларов, которые тот выделял на оперативный эксперимент со взяткой, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Сам генерал явился в суд лично, бывший министр будет выступать по видеосвязи из колонии. Осужденный за взятку экс-чиновник сейчас пострижен коротко и одет в черную робу, генерал же явился на процесс в штатском – с недавнего времени он в отставке. Заявление о возврате денег написано лично Феоктистовым.

В ходе процесса Улюкаева Феоктистов был допрошен как свидетель обвинения. Его показания легли в основу доказательств вины экс-министра во взяточничестве. Судя по ним, Улюкаев в беседе с Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить, это было равнозначно двум миллионам долларов".

В итоге, Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью".