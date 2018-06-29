На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 28 тысяч гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Свыше 28 тысяч гектаров леса сгорело за сутки в регионах Дальнего Востока, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 54 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 130 очагов: 107 в Республике Саха (Якутия), 15 в Магаданской области, по три в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, два в Хабаровском крае. Силами лесопожарных формирований ликвидировано 24 возгорания", — говорится в сообщении.

К утру пятницы действовало 106 пожаров: 86 в Якутии, в том числе шесть локализованных, 13 на Колыме, три на Чукотке, по два на Камчатке и в Хабаровском крае, в том числе два локализованных.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 28,2 тысячи гектаров, основная часть из которой – 93% — пришлась на Якутию. При этом практически все очаги в республике горели в труднодоступной и отдалённой местности.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 1646 лесных пожаров.