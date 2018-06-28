В Ингушетии задержали подростка, подозреваемого в краже госнаграды

НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Полицейские Ингушетии задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в краже золотой звезды Героя труда России у местной жительницы, сообщает региональное МВД.
"Следственно-оперативной группой в течение суток установлено, что хищение совершено 17-летним жителем Назрановского района, который к моменту задержания успел реализовать украденное имущество", — говорится в сообщении.
Отмечается, что государственная награда была обнаружена и изъята. В ближайшее время ее вернут владелице.
"Расследование кражи находилось на личном контроле министра внутренних дел по Республике Ингушетия и проводилось с участием лучших сотрудников уголовного розыска", — уточняет МВД.