В Ингушетии задержали подростка, подозреваемого в краже госнаграды

НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Полицейские Ингушетии задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в краже золотой звезды Героя труда России у местной жительницы, сообщает региональное МВД.

По данным министерства, в дежурную часть МВД "Малгобекский" обратилась местная жительница с заявлением о краже принадлежащей ей государственной награды "Герой труда Российской Федерации". По заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело по статье "хищение предметов, имеющих особую ценность" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"Следственно-оперативной группой в течение суток установлено, что хищение совершено 17-летним жителем Назрановского района, который к моменту задержания успел реализовать украденное имущество", — говорится в сообщении.

Отмечается, что государственная награда была обнаружена и изъята. В ближайшее время ее вернут владелице.

"Расследование кражи находилось на личном контроле министра внутренних дел по Республике Ингушетия и проводилось с участием лучших сотрудников уголовного розыска", — уточняет МВД.