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Происшествия

Женщина, у которой в роддоме умерли тройняшки, просит СК наказать виновных

(обновлено: 23:36 28.06.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкНоворожденный. Архивное фотоНоворожденный. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ростовчанка, потерявшая трёх новорожденных детей в перинатальном центре, попросила главу Следственного комитета привлечь виновных к ответственности, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Новорожденный. Архивное фото
© Fotolia / haveseen
В Великом Новгороде проверяют информацию о смерти четырех новорожденных

По её словам, председатель СК России Александр Бастрыкин в четверг провел в Москве личный прием граждан. В абсолютном большинстве их обращения касались вопросов оказания медицинской помощи и расследования уголовных дел этой категории, в связи с чем к участию в приеме были приглашены президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Леонид Рошаль, а также члены Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Петренко рассказала, что сразу несколько женщин из Томской и Ростовской областей обратились к главе ведомства с жалобами на расследование уголовных дел о гибели и травмировании новорождённых детей в региональных перинатальных центрах. В частности, о своей трагедии рассказала ростовчанка, которая в июле 2017 года она родила тройню в Ростовском перинатальном центре. Первое время мальчики находились в реанимации, потом были переведены в одно из отделений перинатального центра.

"Однако затем, по словам матери, из-за недосмотра медперсонала и неточно поставленных диагнозов все трое скончались в лечебном учреждении. Женщина попросила максимально детально провести расследование гибели ее детей и привлечь виновных к ответственности как можно скорее. Так как, по словам заявительницы, ее трагедия далеко не первая в данном лечебном учреждении", — сказала Петренко.

Полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В омском роддоме роженица выпала из окна второго этажа

Рошаль, по её словам, предложил потерпевшим провести независимую медицинскую экспертизу, а родителям пострадавших детей — консультативную помощь в вопросе их дальнейшего лечения.

Еще одно обращение было от обманутых дольщиков. Жительница Томска рассказала, что уголовное дело в отношении предпринимателя, который по версии следствия, оставил без квартир и денег более 450 человек, находится уже более двух лет на рассмотрении в суде. Однако дольщики настаивают на проведении более глубокой проверки и интересовались отсутствием иных фигурантов в деле помимо самого застройщика. Бастрыкин поручил принять все возможные законные меры к скорейшему завершению долгостроя и восстановлению прав обманутых дольщиков, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и дети.

"Каждому из обратившихся на личный прием Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с трагическими обстоятельствами, произошедшими в их жизни. По каждому факту волокиты, а также неполноты следствия по уголовным делам, о которых стало известно в ходе приема главе ведомства, он принял жесткие, в том числе кадровые, решения", — сказала Петренко.

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